Funcionário é preso suspeito de furtar produtos em comércio de Corumbá

Divulgação/ PM

De acordo com a PM, ao chegar ao local, a guarnição foi recebida pelo responsável pelo setor de prevenção e perdas do comércio. Ele relatou que, por meio das câmeras de segurança, flagrou o funcionário colocando produtos dentro da mochila sem efetuar o pagamento no caixa.

Um funcionário de 20 anos foi preso na noite de sábado (14) suspeito de furtar produtos do estabelecimento onde trabalhava, na Rua Pedro de Medeiros, bairro Popular Velha, em Corumbá. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, por meio da equipe RP-1 do 6º Batalhão, após acionamento via COPOM (190).

Conforme apurado, foram subtraídos cinco frascos de bebida alcoólica Drink Noch Ice (270 ml cada) e uma barra de chocolate de 80 gramas. Após constatar a situação, o responsável pelo estabelecimento conteve o suspeito no interior do comércio e acionou a Polícia Militar.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao autor pelo crime de furto. Ele foi encaminhado à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, juntamente com os produtos recuperados, para as providências legais cabíveis.

