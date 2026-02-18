Acessibilidade

18 de Fevereiro de 2026 • 17:55

Polícia

Funcionário é preso suspeito de furtar produtos em comércio de Corumbá

Foram subtraídos cinco frascos de bebida alcoólica Drink Noch Ice (270 ml cada) e uma barra de chocolate de 80 gramas

Da redação

Publicado em 18/02/2026 às 16:17

Divulgação/ PM

Um funcionário de 20 anos foi preso na noite de sábado (14) suspeito de furtar produtos do estabelecimento onde trabalhava, na Rua Pedro de Medeiros, bairro Popular Velha, em Corumbá. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, por meio da equipe RP-1 do 6º Batalhão, após acionamento via COPOM (190).

De acordo com a PM, ao chegar ao local, a guarnição foi recebida pelo responsável pelo setor de prevenção e perdas do comércio. Ele relatou que, por meio das câmeras de segurança, flagrou o funcionário colocando produtos dentro da mochila sem efetuar o pagamento no caixa.

Conforme apurado, foram subtraídos cinco frascos de bebida alcoólica Drink Noch Ice (270 ml cada) e uma barra de chocolate de 80 gramas. Após constatar a situação, o responsável pelo estabelecimento conteve o suspeito no interior do comércio e acionou a Polícia Militar.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao autor pelo crime de furto. Ele foi encaminhado à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, juntamente com os produtos recuperados, para as providências legais cabíveis.

