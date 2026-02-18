Funcionário é preso suspeito de furtar produtos em comércio de Corumbá

Foram subtraídos cinco frascos de bebida alcoólica Drink Noch Ice (270 ml cada) e uma barra de chocolate de 80 gramas
Divulgação/ PM
Um funcionário de 20 anos foi preso na noite de sábado (14) suspeito de furtar produtos do estabelecimento onde trabalhava, na Rua Pedro de Medeiros, bairro Popular Velha, em Corumbá. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, por meio da equipe RP-1 do 6º Batalhão, após acionamento via COPOM (190).
De acordo com a PM, ao chegar ao local, a guarnição foi recebida pelo responsável pelo setor de prevenção e perdas do comércio. Ele relatou que, por meio das câmeras de segurança, flagrou o funcionário colocando produtos dentro da mochila sem efetuar o pagamento no caixa.
Conforme apurado, foram subtraídos cinco frascos de bebida alcoólica Drink Noch Ice (270 ml cada) e uma barra de chocolate de 80 gramas. Após constatar a situação, o responsável pelo estabelecimento conteve o suspeito no interior do comércio e acionou a Polícia Militar.
Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao autor pelo crime de furto. Ele foi encaminhado à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, juntamente com os produtos recuperados, para as providências legais cabíveis.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Ocorrência
Concurso de Fantasias do Carnaval de Corumbá acontece nesta quinta-feira
Princípio de incêndio atinge residência no bairro Popular Nova em Corumbá
Bombeiros resgatam três filhotes de gato presos em tubulação em Corumbá
Marco histórico
Tiago Calves é coordenador do Ecossistema de Inovação de Aquidauana e um dos fundadores da Pantabio, que firmou Acordo de Parceria com o Governo do MS.
Carnaval
Enquanto remavam no rio Formoso, em Bonito, grupo se deparou com a cobra e guardam a lembrança incrível do Carnaval
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS