Funcionários de mineradora ficam feridos após ônibus perder controle

Diário Corumbaense

Dois funcionários de uma empresa mineração, ficaram feridos após o ônibus em que estavam, se envolver em um acidente na estrada de acesso à Mina Santa Cruz, em Corumbá, na noite de ontem (13).

No ônibus estavam 30 funcionários após a jornada de trabalho. O motorista perdeu o freio durante a descida do morro, mas conseguiu direcionar o veículo para a rampa de emergência, o que fez com que o ônibus parasse bruscamente.

Dos 30 passageiros, dois (um homem e uma mulher) sentiram desconforto e reclamavam de dores, devido ao impacto com a barreira de proteção.

Ambos foram atendidos pelos brigadistas emergenciais e bombeiros civis de turno e depois levados ao hospital da Cassems para avaliação médica, conforme o Diário Corumbaense.

A empresa deve abrir procedimento para apurar as circunstâncias do acidente