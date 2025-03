Funec divulga calendÃ¡rio esportivo de 2025

A Fundação de Esportes de Corumbá (Funec) divulgou calendário com a programação prevista dos eventos esportivos para 2025. As atividades tiveram início em fevereiro, com a abertura das inscrições para o programa Geração Olímpica e o evento Corumbá Verão.

Em março acontece a Seletiva Municipal dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (JOJUMS) para atletas de 15 a 17 anos. Para abril, a programação segue com o Torneio de Verão de Futevôlei; Seletiva dos Jogos Abertos de MS, com competições de basquete, futsal, handebol e voleibol; além da Seletiva Municipal dos JOJUMS para atletas de 12 a 14 anos.

O Campeonato de Futebol Amador "Série A" de 2025 e a Copa Integração de Futebol Amador Feminino serão realizados no primeiro semestre. Para junho estão programadas as seguintes competições: a 1ª etapa do Circuito Funec de Corrida de Rua; o Campeonato Funec de Stand Up Paddle e o Campeonato Funec de MTB (Mountain Bike). Entre junho e setembro, serão promovidos festivais esportivos com modalidades individuais e coletivas.

Em julho, o calendário esportivo da Funec prevê a realização da Copa Integração das Forças de Segurança Pública. Em agosto há previsão da 1ª Copa Corumbá de Judô – 9ª etapa do Circuito Estadual. Para o mesmo mês está programada a 2ª etapa do Circuito Funec de Corrida de Rua.

O segundo semestre ainda prevê a Copa Integração de Futebol Amador, abrangendo seis polos: Cravo Vermelho, Praça CEU, Primavera, Assentamento Taquaral e Praça Zumbi dos Palmares, com finais entre setembro e outubro. Em setembro o calendário oficial traz a realização dos Jogos Paradesportivos e da 3ª etapa do Circuito Funec de Corrida de Rua.

A Funec traz para outubro a previsão de realização dos Jogos Escolares Corumbaenses de 2025 e da Maratoninha da Criança. A 10ª edição do Pantanal Extremo está prevista para novembro. O calendário esportivo terá encerramento em dezembro com o Festival Geração Olímpica.

A íntegra do calendário pode ser conferida na edição de 19 de março do DIOCORUMBÁ.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá