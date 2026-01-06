Furto com arrombamento é registrado em comércio de Corumbá

Ocorrência foi registrada no bairro Jardim dos Estados
Divulgação/ PM
A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foi acionada na manhã da última sexta-feira (2) para atender a uma ocorrência de furto qualificado em um estabelecimento comercial localizado no bairro Jardim dos Estados, em Corumbá.
De acordo com as informações repassadas no local, a proprietária do comércio relatou que, durante a madrugada, o estabelecimento foi alvo de furto mediante arrombamento da porta de acesso. Ao chegarem para iniciar o expediente, os funcionários perceberam sinais de violação e constataram que diversos objetos haviam sido subtraídos do interior do imóvel.
Com o auxílio de imagens do sistema de monitoramento, a vítima conseguiu identificar um dos suspeitos envolvidos na ação criminosa. Diante das informações, a guarnição da Polícia Militar realizou diligências nas imediações e conseguiu localizar o suspeito em sua residência.
O indivíduo foi detido e encaminhado, juntamente com a vítima, à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde foi apresentado à autoridade policial para a adoção das providências legais cabíveis.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Violência doméstica é registrada no Cristo Redentor em Corumbá
Bombeiros salvam cachorro preso em grade em Corumbá
Bombeiros atendem vítima de acidente em Corumbá
Doutorado
As inscrições estarão abertas de 2 de fevereiro a 2 de março
Ocorrência
A operação ocorreu na tarde da última sexta-feira (02) e contou com apoio do Grupo de Operações e Investigações (GOI)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS