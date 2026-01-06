Furto com arrombamento é registrado em comércio de Corumbá

Divulgação/ PM

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foi acionada na manhã da última sexta-feira (2) para atender a uma ocorrência de furto qualificado em um estabelecimento comercial localizado no bairro Jardim dos Estados, em Corumbá.



De acordo com as informações repassadas no local, a proprietária do comércio relatou que, durante a madrugada, o estabelecimento foi alvo de furto mediante arrombamento da porta de acesso. Ao chegarem para iniciar o expediente, os funcionários perceberam sinais de violação e constataram que diversos objetos haviam sido subtraídos do interior do imóvel.



Com o auxílio de imagens do sistema de monitoramento, a vítima conseguiu identificar um dos suspeitos envolvidos na ação criminosa. Diante das informações, a guarnição da Polícia Militar realizou diligências nas imediações e conseguiu localizar o suspeito em sua residência.



O indivíduo foi detido e encaminhado, juntamente com a vítima, à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde foi apresentado à autoridade policial para a adoção das providências legais cabíveis.

