Futebol amador agita Corumbá a partir de sábado

Renê Marcio Carneiro

O Campeonato Corumbá de Futebol Amador “Série A” – Copa Integração 2025 começa oficialmente neste sábado, 24 de maio, com o duelo entre Nacional FC e AA Castro, às 18h, no estádio Arthur Marinho. A competição é promovida pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec).

Com todos os jogos disputados no Arthur Marinho, o campeonato reúne 12 equipes e mais de 400 atletas, somando 25 partidas ao longo do torneio. As partidas serão realizadas sempre às quintas, sextas e sábados, promovendo lazer, integração e incentivo ao esporte local.

Confira os primeiros jogos da competição:

24/05 (sábado) – 18h

Nacional FC x AA Castro

29/05 (quinta) – 19h

Associação Pé na Bola x Cruzeiro

30/05 (sexta) – 19h

Brandão Junior EC x Grêmio RC

31/05 (sábado)

16h: Planalto FC x AMAB Borrowski

18h: CA Ferroviário x EC Vasco da Gama

05/06 (quinta) – 19h

EC João de Deus x EC Nova Corumbá

A Copa Integração valoriza o futebol amador, movimenta a economia local e fortalece a cultura esportiva da região. A entrada para os jogos é gratuita e aberta ao público.

*Com informações da Prefeitura Municipal de Corumbá

