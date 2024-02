Gari é atropelado enquanto trabalhava em Corumbá

Divulgação

Um gari de 28 anos foi atropelado enquanto trabalhava na noite de ontem (10), por volta das 19h30, em Corumbá.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na Rua Dom Aquino esquina com a Edu Rocha, no Bairro Dom Bosco.



A dinâmica do acidente não foi divulgada, apenas que o acidente foi provocado por um carro. A identidade do condutor também não foi revelada.



Com a batida, o trabalhador teve ferimentos nos braços. Ele foi socorrido consciente e orientado até uma unidade de saúde. A princípio o gari não corre risco de morte.