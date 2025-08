Gato é resgatado de concertina por Bombeiros em Corumbá

Um gato foi resgatado na manhã de segunda-feira (4) após ficar preso em uma concertina em uma residência na Rua Salgado Filho, no Bairro Padre Ernesto Sassida, em Corumbá. O animal, aparentemente sem tutor, tentava atravessar de uma casa para outra quando ficou enroscado nas lâminas da cerca de segurança.



A moradora ouviu os miados e acionou o Corpo de Bombeiros por meio da Central de Operações (193). Ao chegar ao local, a guarnição encontrou o felino com parte do corpo preso entre as espirais metálicas. O resgate exigiu um procedimento cuidadoso, com uso de equipamentos de proteção e ferramentas adequadas, para evitar ferimentos mais graves.



Apesar de muito agitado, o gato foi retirado com segurança, apresentando apenas um ferimento leve no rabo. Segundo a moradora, o animal costuma circular pela região, mas não se sabe quem seria o tutor. O Corpo de Bombeiros reforça que o resgate de animais em risco também faz parte de sua missão de proteção à vida.

