Gato Ã© resgatado pelos Bombeiros em poliesportivo de CorumbÃ¡

O animal possivelmente estava preso desde o fim de semana, sem conseguir se soltar
Um gato foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar na manhã desta segunda-feira (2), por volta das 7h30, após ficar preso em uma rede de contenção no poliesportivo da Nação Guatós, no bairro Popular Velha, em Corumbá.
Segundo informações repassadas ao atendimento, o animal possivelmente estava preso desde o fim de semana, sem conseguir se soltar.
Ao chegar ao local, a guarnição de salvamento constatou que o gato estava agitado e apresentava comportamento defensivo durante a aproximação da equipe. Os militares realizaram a contenção adequada e efetuaram o corte da rede para liberar o animal.
Após o resgate, o gato foi solto e não apresentava ferimentos aparentes.
