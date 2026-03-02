Gato Ã© resgatado pelos Bombeiros em poliesportivo de CorumbÃ¡

DivulgaÃ§Ã£o/ Bombeiros

Um gato foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar na manhã desta segunda-feira (2), por volta das 7h30, após ficar preso em uma rede de contenção no poliesportivo da Nação Guatós, no bairro Popular Velha, em Corumbá.



Segundo informações repassadas ao atendimento, o animal possivelmente estava preso desde o fim de semana, sem conseguir se soltar.



Ao chegar ao local, a guarnição de salvamento constatou que o gato estava agitado e apresentava comportamento defensivo durante a aproximação da equipe. Os militares realizaram a contenção adequada e efetuaram o corte da rede para liberar o animal.



Após o resgate, o gato foi solto e não apresentava ferimentos aparentes.

