Genro que amputou nariz da sogra com facão se entrega à polícia

Diário Corumbaense

O homem de 41 anos que golpeou e amputou o nariz da sogra com um facão, se apresentou à polícia na tarde de quarta-feira (13), em Corumbá, cidade onde aconteceu o crime.

Ele estava foragido desde domingo (10) e equipes da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) cumpriram mandado de prisão preventiva, que já havia sido expedida pela Justiça por tentativa de feminicídio.

Segundo informações do jornal Diário Corumbaense, o homem estava embriagado quando atacou a mulher, de 53 anos.

O golpe deixou graves lesões no nariz e na boca da vítima.

De acordo com a delegada responsável pela investigação, Camilla Gerarde, o homem confessou a autoria e afirmou que já havia desentendimentos anteriores entre familiares. Após diligências e depoimentos de testemunhas, ele foi indiciado por tentativa de feminicídio e vai passar por audiência de custódia.

Já a vítima permanece internada no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Santa Casa de Corumbá, onde passou por procedimentos cirúrgicos e não há previsão de alta.

A vítima ficou 48 horas intubada e seu quadro clínico é estável.

Entenda

O crime aconteceu na região central de Corumbá, na tarde de domingo.

Conforme o boletim de ocorrência, equipe da PM (Polícia Militar) foi acionada por volta das 14h40 pela prima do autor. Aos policiais, ela contou que o homem havia golpeado a sogra com um facão e a vítima sofreu um corte no rosto.

Com a gravidade do ferimento, a mulher caiu no chão. O autor fugiu do local em um carro de aplicativo, que seguiu em direção a Ladário.

A vítima foi socorrida por testemunhas ao pronto-socorro da cidade.

Ela sofreu um corte profundo no rosto com amputação do nariz, segundo o registro policial.