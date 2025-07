Geração Olímpica Sub-16 representará Corumbá em campeonato nacional

Divulgação/PMC

A vaga para a competição nacional foi conquistada com a campanha invicta da equipe na Liga MS Sub-16, realizada em Corumbá no ano passado. Comandados pelo professor João Roberto, os jovens atletas se destacaram pela disciplina, comprometimento e talento, garantindo o título estadual.

A equipe sub-16 do projeto Geração Olímpica, promovido pela Prefeitura de Corumbá por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC), representará o município e o estado de Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro de Ligas Sub-17. O torneio será realizado entre os dias 23 e 27 de julho, em Brasília (DF).

A delegação conta com 15 atletas e cinco membros da comissão técnica, composta por treinador, auxiliar técnico, preparador físico, fisioterapeuta e chefe de delegação. A preparação para o campeonato tem sido intensificada com o apoio da FUNEC e do Centro de Treinamento ALFE.

Um dos marcos importantes da participação no torneio foi a conquista das 20 passagens aéreas para a delegação, viabilizadas por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESCC), com apoio do Governo do Estado.

A diretora-presidente da FUNEC, Michele Ferri, comemorou a conquista e destacou o impacto da viagem na vida dos atletas. “Conquistar as passagens foi mais que resolver a logística. Para muitos, será a primeira viagem de avião e isso transforma. É sobre abrir horizontes, sonhar e acreditar que é possível ir mais longe. O esporte tem esse poder”, afirmou.

A participação no campeonato representa não apenas uma conquista esportiva, mas também uma oportunidade de crescimento pessoal e social para os jovens corumbaenses.

