Gestante é agredida com socos ao chamar companheiro para levar filha ao médico

Uma mulher de 26 anos, que está grávida, foi agredida pelo companheiro, de 29 anos, depois de chamá-lo, para levar a filha de um ano e oito meses ao médico.

O caso aconteceu ontem, no bairro Centro América, em Corumbá.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima contou pediu para que o homem fosse com ela levar a filha, que estava com febre alta. No entanto, uma discussão teve início, quando então, a mulher puxou o marido pelas mãos para que saíssem da casa e fossem ao médico.

Foi neste momento que o acusado deu um soco no braço direito da mulher. A discussão continuou e o autor tentou dar outro soco e, para que não atingisse sua barriga, a vítima virou e foi atingida nas costas.

Depois do ocorrido, o homem saiu da residência e não retornou. A vítima, acionou a Patrulha Maria da Penha, e como sentia dores, por causa da agressão, foi encaminhada ao pronto-socorro para atendimento. Após exame ginecológico, o médico disse que ela e o bebê estavam bem.

O caso foi registrado como lesão corporal, se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (violência doméstica). Ela solicitou medida protetiva