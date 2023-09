Governador visita Corumbá após temporal que causou destruição e tragédia

Governador lamentou a situação de Corumbá / Gisele Ribeiro/PMC

"É simplesmente lamentável ver, in loco, todo esse desconforto, todo esse prejuízo, e tudo que aconteceu em vários locais, no Jatobazinho, em algumas escolas, mas principalmente a dor da família do Matheus". A afirmação do governador Eduardo Riedel foi logo após percorrer, juntamente com o prefeito Marcelo Iunes, os locais mais afetados pela ventania que atingiu Corumbá na última terça-feira, dia 12.

O governador, o secretário de Infraestrutura e Logística do Estado, Hélio Peluffo, o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, e o deputado estadual Júnior Mochi, foram recebidos pelo prefeito de Corumbá no Aeroporto Internacional, de onde seguiram para o residencial Buriti, no conjunto Jatobazinho. Dos 25 blocos, 17 sofreram danos com a forte rajada de vento.

Riedel e Iunes visitaram algumas residências e conversaram com moradores. A Prefeitura iniciou o trabalho no residencial logo após a chuva da terça-feira. Quatro caminhões de entulhos foram retirados do conjunto, trabalho que se estendeu até por volta das 10 horas da noite, e lonas foram colocadas sobre os prédios para minimizar a infiltração de água.

Do Buriti, a comitiva - que contou ainda com a presença do vice-prefeito, Dirceu Miguéis, da secretária de Assistência Social e Cidadania, Amanda Balancieri Iunes, do secretário de Governo, Luiz Antônio Pardal, e de diversos vereadores da cidade - seguiu para a escola Cássio Leite de Barros. Foi onde o pequeno Matheus Alves de Souza, de apenas 7 anos, perdeu a vida após ser atingido por parte da cobertura da quadra arrancada pela força do vento.

"Esse é o grande prejuízo dessa situação toda porque afeta a vida de uma família de maneira irreparável. Não tem como, de maneira alguma, recuperar isso. Então é só a nossa solidariedade. Viemos aqui na escola, conversamos com professores, diretores e está todo mundo emocionado com o que aconteceu", prosseguiu Riedel.

"A hora é de solidariedade, de apoio, de estender a mão como for. Não tem outra atitude, a não ser o abraço", prosseguiu o governador, que pediu um minuto de silencio e oração pelo aluno da escola. Do Cássio, na Parte Alta de Corumbá, a equipe seguiu para a Escola Estadual Dom Bosco, que teve parte do telhado arrancado pelo temporal.

"Do ponto de vista material é recuperar e isso é o mais fácil. Isso não é problema para o Governo do Estado e tenho certeza que não é problema para Corumbá. Todo mundo esta junto nesse processo de recuperação é isso que venho discutindo com o prefeito, que está trabalhando a par e passo com todas as necessidades da população. Mas a dor que fica é da perda de uma vida", finalizou Eduardo Riedel.

Para o prefeito Marcelo Iunes, a atitude do Governador foi um gesto de respeito e solidariedade. "Representa muito mais para a população corumbaense essa demonstração da preocupação do governador Eduardo Riedel com a gente aqui. Desmanchou sua agenda, fez questão de vir a Corumbá para demonstrar seu apoio a cidade. É uma pessoa de bem, que sempre teve um olhar diferenciado e, assim como o ex-governador Reinaldo Azambuja, é parceiro da gente", afirmou.

"Para nós foi importante porque ele pode ver a realidade do que aconteceu in loco. Ele veio aqui para saber mesmo o que aconteceu e nos garantiu que não vai esperar nem o recurso Federal para iniciarmos essa recuperação. Vamos juntos, Estado e Município, ver o que vamos conseguir fazer para recuperar nossa cidade e vamos fazer isso o mais rápido possível", completou o prefeito Marcelo Iunes.