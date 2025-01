MS entrega filtros de água para comunidades ribeirinhas do Pantanal

Helton Davis

No esforço contínuo em promover a saúde e a qualidade de vida de seus cidadãos, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde) e em parceria com a OCB/MS (Organização das Cooperativas do Brasil no MS), realiza a entrega de filtros de água para comunidades ribeirinhas do Pantanal. A ação foi iniciada quarta-feira (23) na comunidade de Forte Coimbra, distrito de Corumbá.



O secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Correa, destacou a relevância desta iniciativa conjunta com a OCB/MS, que entre todas as cooperativas do Estado, fez a doação de 200 filtros de barro para garantir que as comunidades ribeirinhas tenham acesso a água de qualidade.



"A entrega dos filtros de barro é o básico e o mínimo, para que a população ribeirinha possa consumir uma água em melhores condições. Isso é essencial para a prevenção de doenças que podem ser transmitidas pela água contaminada", afirmou o titular da SES, que completa.



"Um exemplo de como uma ferramenta primitiva sanitária, de baixíssimo custo pode, em uma ação humanitária da sociedade civil organizada, em parceria com a pesquisa do Projeto Navio, que inclui SES, Fiocruz e Marinha, mudar a realidade de pessoas que vivem em uma carência inimaginável de condições. Esta ação reafirma o compromisso do governo estadual em melhorar a saúde e as condições de vida de todos os cidadãos, especialmente aqueles que vivem em áreas mais vulneráveis".



Já o presidente do Sistema OCB/MS, Celso Regis, destaca que a parceria inédita está distribuindo um número significativo de filtros para os ribeirinhos. "É uma ação em que melhoramos as condições de vida e, em especial, de levar uma alternativa para estas comunidades poder consumir água potável. Um gesto simples, mas que pode fazer a mudança na saúde pública que atende essas pessoas de forma preponderante", destaca, complementando.



"Estamos felizes desta parceria estar apresentando um resultado extraordinário com a doação destes 200 filtros que as cooperativas do Estado de Mato Grosso do Sul fizeram e que agora a SES tem feito a distribuição junto à população ribeirinha".



Durante a entrega, a coordenadora de Saúde Única da SES, Danila Frias, realizou uma demonstração prática sobre a montagem, limpeza e manutenção correta dos filtros. Danila enfatizou a importância de utilizar água filtrada, reduzindo significativamente os riscos de doenças.



"Na primeira missão do projeto, no trajeto do tramo Sul, a SES constatou a necessidade de fazer a entrega dos filtros de barro para melhorar a qualidade da água de consumo desta população. O filtro de barro é uma alternativa tradicional e eficaz para tratar a água em casa. Nosso objetivo é capacitar e conscientizar as comunidades para que possam utilizar corretamente os filtros, melhorando consideravelmente a qualidade de vida desses ribeirinhos, e isso começa pela qualidade da água que consomem".



Moradora há 14 anos em Forte Coimbra, a pescadora Cristiane Alves Corrêa comemorou a entrega e relata as dificuldades enfrentadas de quando não consumia água filtrada.



"Achei maravilhoso nos fornecerem esses filtros. Eu realmente estava precisando, porque no ano passado tive crises de cólica. Precisei sair às pressas de casa para buscar ajuda médica. Sai caro comprar água mineral e ainda ter que transportar até aqui, onde dependemos de barco. Agora a gente fica mais satisfeito em saber que temos um filtro em casa, assim podemos beber água de qualidade sempre que quisermos", ressalta a pescadora.



A iniciativa foi realizada durante a terceira missão do Projeto Navio (Navegação Ampliada para a Vigilância Intensiva e Otimizada), uma parceria firmada entre a SES/MS, Marinha do Brasil, Fiocruz Minas (Fundação Oswaldo Cruz de Minas Gerais) e SES/MT (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso) para proporcionar mais qualidade de vida e melhores cuidados com a saúde da população ribeirinha do Estado.