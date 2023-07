Governo do Estado vai executar asfalto e drenagem em 60 quadras de Corumbá

Cidade recebe asfalto em mais 60 quarteirões / Renê Marcio Carneiro/PMC

Mais 60 quadras de Corumbá serão contempladas com obras de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e recapeamento pelo contrato de R$ 25,5 milhões anunciado pelo Governo do Estado nessa terça-feira, 25 de julho.

O prefeito da cidade, Marcelo Iunes destacou o lançamento da licitação para execução dos serviços, que foi feito pelo governador Eduardo Riedel durante visita a Corumbá no dia 30 de maio.

“É um projeto do Município, com recursos do Governo do Estado, que vai contemplar 60 quadras nos quatro cantos da nossa cidade”, disse o prefeito, informando que o projeto havia sido apresentado pelo Município no ano passado ao Governo do Estado.

Conforme o projeto do Município, serão executados pelo Governo do Estado obras de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e recapeamento em diversas ruas dos bairros Dom Bosco, Aeroporto, Popular Nova, Jardim dos Estados, Nova Corumbá, Cristo Redentor, Centro América, Popular Velha, Centro e Previsul.

Vão receber pavimentação e drenagem trechos das seguintes vias: Alameda Anita Garibaldi; Alameda Brasil; Alameda Esperança; Alameda Thermistocles Figueiredo; Avenida Geraldino Martins de Barros; Rua 02; Rua 03; Rua 04; Rua Antônio João; Rua Campinho; Rua Campo Grande; Rua Duque de Caxias; Rua Edu Rocha; Rua General Osório; Rua Goiás; Rua João Afonso; Rua Major Gama; Rua Maranhão; Rua Marechal Deodoro; Rua Marechal Floriano; Rua Monte Castelo; Rua Pará; Rua Paraná; Rua Projetada – 01; Rua Projetada – 02; Rua Projetada; Rua República da Bolívia; Rua República do Paraguai; Rua Rio Grande do Sul; Rua Rui Barbosa; Rua Santa Catarina; Rua Santo Antônio; Rua São Francisco Gomes Xavier; Rua São Paulo – 01; Rua São Paulo; Rua Sargento Aquino; Rua Sete de Setembro. A Rua Ladário será recapeada.

Conforme contrato publicado pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), a obra deve ser concluída em um prazo de 720 dias consecutivos – contados a partir da data em que a empresa receber documento que autoriza o início dos serviços. Com informações do Portal do Governo de Mato Grosso do Sul.