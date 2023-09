Grávida é atacada por enxame de abelhas em Corumbá

Grávida foi atacada pelas abelhas / CBMS/ Divuglação

Duas pessoas, entre elas uma gestante, foram vítimas de ataque de abelhas em Corumbá, nesta quarta-feira, dia 30.

Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu na rua Fernando de Barros, bairro Maria Leite. Além das duas pessoas que não tiveram a idade informada, três cachorros de porte médio também foram alvos do enxame.

Conforme os militares foi realizado o isolamento da área. Uma das vítimas ficou trancada na casa com os cachorros e só conseguiu sair em segurança após trabalho dos militares que realizaram a contenção do enxame com fogo e fumaça.

As vítimas não tiveram ferimentos graves e permaneceram conscientes e orientadas durante o atendimento.