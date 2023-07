Guarda Civil de Corumbá ganha reforço com entrega de três veículos e equipamentos

Divulgação/ Assessoria

A frota da Guarda Civil Municipal de Corumbá ganhou reforço com a entrega de três veículos na manhã desta segunda-feira, 31 de julho, em cerimônia realizada no Paço Municipal.

Foram repassados dois carros novos tipo SUV Renault Duster e uma caminhonete S10 cabine dupla, proveniente de doação da Receita Federal, que vão atender Ronda Setorizada e o Vídeo Monitoramento.

Também foram entregues 201 coletes de proteção balística, 100 coldres, 100 Jet Loaders, 50 portas Jet Loaders e 22 portas carregadores.

O Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, César Freitas Duarte, destacou os investimentos realizados. “O município investiu mais de 470 mil reais de recursos próprios em equipamentos e em formação, para que mais de 50 guardas-civis possam utilizar arma de fogo. Esse investimento visa atender às necessidades da comunidade e fortalecer nossas ações preventivas”.

O delegado da Receita Federal de Corumbá, Erivelto M. Torrico Alencar “em uma região de fronteira como Corumbá, que de certa forma é isolada, se os órgãos não se unirem, não se integrarem, dificilmente vamos conseguir evoluir, e combater diversos crimes transfronteiriços. O apoio da guarda municipal tem sido muito importante para a Receita Federal, agradeço aos servidores comprometidos com o serviço público”.

Os veículos foram adquiridos com recursos provenientes de emenda parlamentar da senadora Soraya Thronicke com contrapartida do município.