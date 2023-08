Guarda Civil de Corumbá promove semana de treinamento tático de direção veicular

GCM realiza treinamento / Divulgação

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Corumbá realiza, ao longo desta semana, treinamento tático de direção defensiva com os servidores da instituição. “A direção defensiva é uma prática, todos estão habilitados. É uma ação de reciclagem que vamos fazer periodicamente”, disse o superintendente da Guarda Municipal, Miguel Soares.

O treinamento, para todo o efetivo da GCM, é concentrado em situações relacionadas à direção veicular; condução do veículo para atuações preventivas e corretivas como balizamento; entrada e saída de garagem; treinamento de atendimento de ocorrência de urgência e emergência.

“Precisamos ter esse exercício, na direção do veículo, para atender as ocorrências que acontecem no dia a dia. Tanto na salvaguarda dos prédios públicos como no atendimento à própria população. O treinamento tático dos guardas municipais é fundamental para que a sociedade tenha um profissional sempre capacitado e habilitado para exercer a função”, explicou o superintendente da Guarda Municipal.

Na segunda-feira, 31 de julho, a Guarda Civil Municipal recebeu três novas viaturas: dois veículos SUV Renault Duster e uma caminhonete S10 cabine dupla, que vão atender Ronda Setorizada e o Vídeo Monitoramento.

São princípios básicos de atuação da Guarda Civil Municipal: proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; patrulhamento preventivo; compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força. É competência geral da Guarda Civil Municipal a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município.