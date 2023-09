Hasteamento da Bandeira Nacional abre a Semana da Pátria em Corumbá

O evento também teve a participação da Banda do Exército Brasileiro / Renê Marcio/ PMC

Nesta sexta-feira, 1º de setembro, no Jardim da Independência, ocorreu a solenidade de abertura da Semana da Pátria. Durante esta semana, a praça será o ponto das atividades cívicas, que incluem o hasteamento e o arriamento do Pavilhão Nacional. O hasteamento está programado para ocorrer pontualmente às 8h, seguido do arriamento às 17h.

O General de Brigada Marcelo Zanon, Comandante da 18ª Brigada de Infantaria de Pantanal, teve a honra de hastear o Pavilhão Nacional. Ele enfatizou que a independência de uma nação é um marco a ser celebrado por todos os povos e ressaltou a importância de Corumbá no contexto da Guerra da Tríplice Aliança, destacando seu papel fundamental em nossa história.

A cerimônia contou com a presença do Vereador Manoel Rodrigues e do Secretário de Relações Institucionais, Tadeu Vieira, que representava o Prefeito Marcelo Iunes.

O evento também teve a participação da Banda do Exército Brasileiro e representantes da Secretaria Municipal de Educação, bem como diretores das escolas da Rede Municipal de Ensino (REME).

Também prestigiaram a solenidade os secretários Cesar Freitas Duarte (Segurança Pública e Defesa Social); Beatriz Assad (Saúde); Genilson Canavarro de Abreu (Educação); Mariluce Leão (adjunta de Saúde); Elisangela Sienna Oliva (Fundação de Turismo do Pantanal) Cássio Augusto da Costa Marques (Desenvolvimento Econômico e Sustentável), Marconi de Souza, (Agencia Portuária), Joilson Cruz (Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico); Miguel Soares (superintendente da Guarda Civil Municipal); além de representantes dos Bombeiros, Polícia Militar, Força Aérea.