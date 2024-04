Hoje acontece a 2ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Clóvis Neto, PMC

Corumbá será protagonista da '2ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde' hoje (19).

Com o tema "Democracia, Trabalho e Educação na Saúde para o Desenvolvimento: Gente que faz o SUS acontecer", o evento promete ser um espaço crucial para debater questões fundamentais para a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Conferência acontecerá no Centro de Convenções, das 8h às 18h. Durante este período, serão realizadas diversas atividades, incluindo palestras, mesas-redondas e grupos de discussão, com o objetivo de fomentar reflexões e propostas relacionadas ao tema central.

Davi Vital Rosário, presidente do Conselho Municipal de Saúde, ressalta a importância de dar voz aos trabalhadores da saúde e de todos aqueles que contribuem para a construção e fortalecimento do SUS. "Este é um momento crucial para ouvir as demandas e sugestões dos profissionais que estão na linha de frente, trabalhando incansavelmente para garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde", afirma Rosário.

A secretária de Saúde, Beatriz Assad, destaca a relevância do evento como uma oportunidade de promover a troca de experiências e o aprimoramento das práticas de gestão e educação em saúde. "Estamos comprometidos em promover um debate amplo e democrático, visando o aprimoramento contínuo do SUS e a melhoria da qualidade de vida da população", ressalta Assad.

A '2ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde' é a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento do SUS e fazer parte desse importante diálogo sobre democracia, trabalho e educação na saúde. Todos podem fazer parte da transformação que queremos ver no sistema de saúde do nosso país.