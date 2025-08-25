Homem com mandado de prisão em aberto é detido em Ladário

Divulgação/ PM

Durante rondas preventivas no bairro Alta Floresta II, em Ladário, na noite de domingo (24), policiais militares da guarnição da PM avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Ao receber ordem de parada, ele não obedeceu, proferiu ofensas e reagiu à abordagem, contando ainda com apoio de familiares para resistir à prisão.



A guarnição acionou apoio da Força Tática, que conseguiu conter o homem e conduzi-lo à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá. Em checagem, foi constatado que o suspeito possuía mandado de prisão em aberto e respondia a processos por roubo majorado e furto.



O conduzido foi entregue à autoridade policial para as providências legais. A Polícia Militar reforçou que mantém ações de captura de foragidos e combate a crimes patrimoniais, com presença ostensiva nas ruas e rápida resposta às denúncias da comunidade.

