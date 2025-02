Homem com tornozeleira eletrônica é encontrado morto em varanda de casa

Delegacia de Corumbá

Um homem, de 40 anos, foi encontrado morto na varanda de uma casa, na madrugada desta quarta-feira (5), na região central de Corumbá. A vítima foi vista depois de vizinhos escutarem barulho de tiros.

O crime não foi presenciado por testemunhas. A Polícia Militar foi acionada e, quando a equipe chegou no local, encontrou o homem caído, ensanguentado e pedaços de uma cadeira quebrada sob seu corpo, conforme o boletim de ocorrência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima, mas quando a equipe chegou, o homem já estava morto.

O local onde o crime ocorreu foi isolado e a perícia acionada para realizar os procedimentos de praxe.

Vizinhos informaram à polícia que só ouviram disparos de arma de fogo.

Conforme apurado pelo Campo Grande News, o homem deixou a prisão há poucos dias e era monitorado por tornozeleira eletrônica.

Ele tinha passagens pelos crimes de ameaça, furto, tentativa de homicídio, injúria, lesão corporal dolosa, porte e posse ilegal de arma de fogo, além de resistência e vias de fato.

A morte foi registrada como homicídio simples, na 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, e as circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil do município.