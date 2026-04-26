Homem dado como morto é encontrado vivo entre camalotes em Corumbá

Camalote Corumba ms / Andre Navarro

Uma ocorrência inicialmente tratada como possível afogamento mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde de ontem, na região portuária de Corumbá. O chamado aconteceu por volta do meio-dia, no Porto Dona Emília, após populares relatarem ter visto um suposto corpo boiando entre camalotes às margens do rio.

Diante da situação, a guarnição de salvamento se deslocou rapidamente até o local. Ao chegar, um dos mergulhadores utilizou uma embarcação disponível nas proximidades para acessar o ponto indicado. Durante a averiguação, a equipe constatou que se tratava de uma pessoa ainda com vida, contrariando a suspeita inicial.

A vítima, um homem de 27 anos, foi retirada da água e levada até a margem do rio, onde recebeu os primeiros atendimentos. Após avaliação da equipe de resgate, foi identificado que o homem apresentava sinais de surto psiquiátrico.

Depois de estabilizado, ele foi encaminhado ao pronto-socorro municipal para atendimento médico especializado.

A ocorrência chamou a atenção de pessoas que estavam nas proximidades do porto, principalmente pelo fato de inicialmente ter sido interpretada como um possível caso de afogamento com vítima fatal. A rápida atuação dos bombeiros foi fundamental para o desfecho positivo da situação.