Homem dado como morto é encontrado vivo entre camalotes em Corumbá

Ocorrência mobilizou bombeiros no rio Paraguai após suspeita de afogamento; vítima apresentava sinais de surto psiquiátrico e foi encaminhada ao pronto-socorro
Redação com informações Corpo de Bombeiros
Publicado em 26/04/2026 às 11:15
Atualizado em 26/04/2026 às 11:27
Camalote Corumba ms / Andre Navarro
Uma ocorrência inicialmente tratada como possível afogamento mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde de ontem, na região portuária de Corumbá. O chamado aconteceu por volta do meio-dia, no Porto Dona Emília, após populares relatarem ter visto um suposto corpo boiando entre camalotes às margens do rio.
Diante da situação, a guarnição de salvamento se deslocou rapidamente até o local. Ao chegar, um dos mergulhadores utilizou uma embarcação disponível nas proximidades para acessar o ponto indicado. Durante a averiguação, a equipe constatou que se tratava de uma pessoa ainda com vida, contrariando a suspeita inicial.
A vítima, um homem de 27 anos, foi retirada da água e levada até a margem do rio, onde recebeu os primeiros atendimentos. Após avaliação da equipe de resgate, foi identificado que o homem apresentava sinais de surto psiquiátrico.
Depois de estabilizado, ele foi encaminhado ao pronto-socorro municipal para atendimento médico especializado.
A ocorrência chamou a atenção de pessoas que estavam nas proximidades do porto, principalmente pelo fato de inicialmente ter sido interpretada como um possível caso de afogamento com vítima fatal. A rápida atuação dos bombeiros foi fundamental para o desfecho positivo da situação.
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