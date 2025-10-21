Homem de 20 anos é preso por tráfico em Corumbá

Divulgação/ PM

A equipe policial percebeu que o suspeito demonstrou nervosismo ao notar a aproximação da viatura e tentou esconder um objeto. Na abordagem, foram encontradas 19 porções de substância análoga à cocaína, embaladas para venda, além de R$ 20 em dinheiro, valor que, segundo os policiais, pode ser proveniente da comercialização do entorpecente.

Um homem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas na Rua Bernardino Alves do Couto, em Corumbá, na madrugada de sábado (18), por volta de 1h45, durante ação de patrulhamento da Polícia Militar em uma área conhecida por comércio de entorpecentes.

Questionado, o suspeito afirmou não ser usuário de cocaína e confessou que realizava a venda da droga. Após buscas no local, não foram encontrados outros materiais ilícitos.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde foi autuado e permanece à disposição da Justiça.

A ação integra as estratégias de combate ao tráfico de drogas na região e reforça o policiamento ostensivo da Polícia Militar em Corumbá e Ladário.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!