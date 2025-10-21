Acessibilidade

21 de Outubro de 2025 • 12:01

Ocorrência

Homem de 20 anos é preso por tráfico em Corumbá

Com o suspeito foram encontradas 19 porções de substância análoga à cocaína

Da redação

Publicado em 21/10/2025 às 08:22

Divulgação/ PM

Um homem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas na Rua Bernardino Alves do Couto, em Corumbá, na madrugada de sábado (18), por volta de 1h45, durante ação de patrulhamento da Polícia Militar em uma área conhecida por comércio de entorpecentes.

A equipe policial percebeu que o suspeito demonstrou nervosismo ao notar a aproximação da viatura e tentou esconder um objeto. Na abordagem, foram encontradas 19 porções de substância análoga à cocaína, embaladas para venda, além de R$ 20 em dinheiro, valor que, segundo os policiais, pode ser proveniente da comercialização do entorpecente.

Questionado, o suspeito afirmou não ser usuário de cocaína e confessou que realizava a venda da droga. Após buscas no local, não foram encontrados outros materiais ilícitos.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde foi autuado e permanece à disposição da Justiça.

A ação integra as estratégias de combate ao tráfico de drogas na região e reforça o policiamento ostensivo da Polícia Militar em Corumbá e Ladário.

Polícia

Caminhoneiro é flagrado com carga clandestina avaliada em R$ 500 mil

Mercadoria foi localizada em meio a carga de óleo durante operação do GARRAS

Serviços

Prefeitura de Aquidauana divulga horários em unidades de saúde

Atendimentos ocorrem normalmente no dia 27

