Homem de 25 anos fica ferido após queda de motocicleta em Corumbá

O acidente aconteceu na Rua 21 de Setembro, no cruzamento com a Rua Duque de Caxias
Divulgação/ Bombeiros
Na madrugada desta sexta-feira (15), um homem de 25 anos ficou ferido após sofrer uma queda de motocicleta na Rua 21 de Setembro, no cruzamento com a Rua Duque de Caxias, em Corumbá. O acidente ocorreu por volta das 2h15, e o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para prestar atendimento no local.
Quando a equipe chegou, o motociclista estava caído ao solo e inconsciente, com um corte profundo no braço esquerdo e vários hematomas pelo corpo.
Segundo relato de um vigia de posto de combustíveis nas proximidades, o condutor teria perdido o equilíbrio ao passar pela rotatória, caindo cerca de 15 metros à frente do ponto onde perdeu o controle.
Após receber atendimento pré-hospitalar, o homem foi imobilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro de Corumbá para avaliação médica e cuidados especializados.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Trânsito
MPMS obtém condenação de Ex-Prefeito de Corumbá por prática de nepotismo
Motociclista fica ferido após colisão com ciclista em Corumbá
Suspeito de furto é preso após tentar fugir em Corumbá
Economia
Projeção é de 332,7 milhões de toneladas, após recorde histórico em 2025
Educação
Em Aquidauana, há 10 vagas disponíveis para o curso de Libras Básico III, com aulas às quintas-feiras, das 19h às 22h
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS