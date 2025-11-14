Acessibilidade

14 de Novembro de 2025 • 13:10

Trânsito

Homem de 25 anos fica ferido após queda de motocicleta em Corumbá

O acidente aconteceu na Rua 21 de Setembro, no cruzamento com a Rua Duque de Caxias

Da redação

Publicado em 14/11/2025 às 11:58

Divulgação/ Bombeiros

Na madrugada desta sexta-feira (15), um homem de 25 anos ficou ferido após sofrer uma queda de motocicleta na Rua 21 de Setembro, no cruzamento com a Rua Duque de Caxias, em Corumbá. O acidente ocorreu por volta das 2h15, e o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para prestar atendimento no local.

Quando a equipe chegou, o motociclista estava caído ao solo e inconsciente, com um corte profundo no braço esquerdo e vários hematomas pelo corpo.

Segundo relato de um vigia de posto de combustíveis nas proximidades, o condutor teria perdido o equilíbrio ao passar pela rotatória, caindo cerca de 15 metros à frente do ponto onde perdeu o controle.

Após receber atendimento pré-hospitalar, o homem foi imobilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro de Corumbá para avaliação médica e cuidados especializados.

