Homem de 26 anos é morto a tiros em fazenda de Corumbá

Diário Corumbaense

Uma discussão entre trabalhadores rurais acabou na morte a tiros de um homem de 26 anos. O crime ocorreu em uma fazenda, localizada na Curva do Leque, região da Nhecolândia, Pantanal de Corumbá, na noite de quarta-feira, 25 de dezembro.

A Polícia Militar foi acionada por uma funcionária da fazenda, conforme o Diário Corumbaense.

A vítima estaria olhando para a filha da esposa do acusado, de 33 anos. Ambos discutiram e, o o homem, que estaria embriagado, em posse de uma arma longa, teria disparado um tiro em direção ao acusado, ferindo-o em uma das mãos.

O suspeito também estava armado com revólver calibre .38 e atirou na vítima, que não resistiu e veio a óbito no local. Ainda consta no registro policial, que a discussão foi presenciada pela família do suspeito.

Uma equipe da 1ª Delegacia da Polícia Civil de Corumbá, composta pelo delegado plantonista, Elton Alves de Sá Júnior, investigadores e peritos criminais, foi à fazenda, realizou os levantamentos necessários e ouviu testemunhas. O suspeito fugiu do local.

À reportagem, o delegado Elton Alves de Sá Júnior, disse que a Polícia Civil segue investigando o caso, mas, “há chances de que tenha sido em legítima defesa”, informou. O caso foi registrado como “homicídio simples”.