24 de Setembro de 2025 • 14:32

Atentado

Homem de 33 anos é baleado no centro de Corumbá

Vítima foi atingida com dois disparos

Da redação

Publicado em 24/09/2025 às 11:55

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Um homem de 33 anos foi baleado na noite desta segunda-feira (22) na Rua 13 de Junho, região central de Corumbá. A ocorrência foi registrada por volta das 18h45 e mobilizou a guarnição de resgate do Corpo de Bombeiros.

No local, a vítima foi encontrada consciente e orientada, com duas perfurações de arma de fogo — uma no antebraço esquerdo e outra na parte posterior da coxa esquerda. Após receber os primeiros socorros, ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Corumbá.

Segundo relato da vítima, os disparos foram efetuados por um homem que estava em uma motocicleta. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.

Saúde

Mato Grosso do Sul ganha centro de Inteligência SUS

CIEGES MS integra o projeto nacional desenvolvido pelo Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde)

Campo Grande

Governo de MS vai ampliar aeródromo Santa Maria com investimentos de R$ 45,8 milhões

O objetivo é modernizar e ampliar a estrutura, que hoje já funciona como um dos principais pontos de apoio da aviação regional

