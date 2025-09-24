Homem de 33 anos é baleado no centro de Corumbá

Vítima foi atingida com dois disparos
Ilustrativa - Corpo de Bombeiros
Um homem de 33 anos foi baleado na noite desta segunda-feira (22) na Rua 13 de Junho, região central de Corumbá. A ocorrência foi registrada por volta das 18h45 e mobilizou a guarnição de resgate do Corpo de Bombeiros.
No local, a vítima foi encontrada consciente e orientada, com duas perfurações de arma de fogo — uma no antebraço esquerdo e outra na parte posterior da coxa esquerda. Após receber os primeiros socorros, ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Corumbá.
Segundo relato da vítima, os disparos foram efetuados por um homem que estava em uma motocicleta. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Teste
Corumbá
Corpo de Bombeiros atuou na ocasião
Saúde
CIEGES MS integra o projeto nacional desenvolvido pelo Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde)
Campo Grande
O objetivo é modernizar e ampliar a estrutura, que hoje já funciona como um dos principais pontos de apoio da aviação regional
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS