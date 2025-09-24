Homem de 33 anos é baleado no centro de Corumbá

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Um homem de 33 anos foi baleado na noite desta segunda-feira (22) na Rua 13 de Junho, região central de Corumbá. A ocorrência foi registrada por volta das 18h45 e mobilizou a guarnição de resgate do Corpo de Bombeiros.



No local, a vítima foi encontrada consciente e orientada, com duas perfurações de arma de fogo — uma no antebraço esquerdo e outra na parte posterior da coxa esquerda. Após receber os primeiros socorros, ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Corumbá.



Segundo relato da vítima, os disparos foram efetuados por um homem que estava em uma motocicleta. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.

