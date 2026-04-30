Acessibilidade

30 de Abril de 2026 • 14:51

Buscar

Últimas notícias
X
Perigo

Homem de 56 anos sofre queimaduras ao abrir radiador de caminhão em Corumbá

Acidente ocorreu próximo ao quilômetro 740, nas proximidades da entrada do distrito de Maria Coelho e vítima foi encaminhada à UPA Guatós

Da redação

Publicado em 30/04/2026 às 10:10

Atualizado em 30/04/2026 às 10:14

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Corpo de Bombeiros / Imagem ilustrativa

Um homem de 56 anos ficou ferido com queimaduras de segundo grau na tarde de ontem (29), ao abrir o radiador de um caminhão na rodovia BR 262. O acidente aconteceu por volta das 13h, próximo ao quilômetro 740, nas proximidades da entrada do distrito de Maria Coelho, em Corumbá.

A Central de Operações do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada por meio do número de emergência 193. Diante da solicitação, a guarnição da viatura de resgate deslocou-se até o local. Segundo relato do próprio homem, ele realizava a verificação do radiador do veículo quando, ao abrir o sistema, houve liberação de água quente sob pressão. O líquido em alta temperatura atingiu seu membro superior esquerdo (braço esquerdo) e o tórax, causando queimaduras de segundo grau.

A guarnição realizou o atendimento pré-hospitalar (APH) no local, adotando os procedimentos necessários para estabilização da vítima. Posteriormente, o paciente foi encaminhado à UPA Guatós, onde permaneceu sob os cuidados do médico plantonista. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do homem.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância de redobrar a atenção ao manusear componentes de veículos que operam sob alta temperatura e pressão, como o radiador. A orientação é nunca abrir o sistema imediatamente após o funcionamento do motor, aguardando o resfriamento completo para evitar acidentes dessa natureza.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Vereadores de Corumbá discutem jornada de trabalho de profissionais da Enfermagem

Bombeiros

Base Avançada do Amolar resgata duas vítimas em um mesmo dia no Pantanal

Saúde

Bombeiros e Marinha atuam em conjunto em resgate de criança no Pantanal do Paiaguás

Aeronave da Marinha fez a interceptação na Base Naval de Ladário e paciente foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá

Meio ambiente

PMA de Corumbá intensifica monitoramento de felinos em área urbana e orienta população

Publicidade

Saúde

Corumbá promulga Lei para distribuição gratuita de medidor de glicose digital

ÚLTIMAS

Educação

Anastácio  entrega equipamentos para escolas e reforça compromisso com a educação

Materiais permanentes vão melhorar infraestrutura e atividades pedagógicas

Saúde

Equipe de Saúde Bucal de Aquidauana participa de reunião anual da Atenção Primária

Encontro reuniu profissionais de todas as regiões, incluindo ESFs e sistema prisional, para discutir melhorias nos serviços e fluxos de encaminhamento

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo