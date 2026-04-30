Homem de 56 anos sofre queimaduras ao abrir radiador de caminhão em Corumbá

Acidente ocorreu próximo ao quilômetro 740, nas proximidades da entrada do distrito de Maria Coelho e vítima foi encaminhada à UPA Guatós
Corpo de Bombeiros / Imagem ilustrativa
Um homem de 56 anos ficou ferido com queimaduras de segundo grau na tarde de ontem (29), ao abrir o radiador de um caminhão na rodovia BR 262. O acidente aconteceu por volta das 13h, próximo ao quilômetro 740, nas proximidades da entrada do distrito de Maria Coelho, em Corumbá.
A Central de Operações do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada por meio do número de emergência 193. Diante da solicitação, a guarnição da viatura de resgate deslocou-se até o local. Segundo relato do próprio homem, ele realizava a verificação do radiador do veículo quando, ao abrir o sistema, houve liberação de água quente sob pressão. O líquido em alta temperatura atingiu seu membro superior esquerdo (braço esquerdo) e o tórax, causando queimaduras de segundo grau.
A guarnição realizou o atendimento pré-hospitalar (APH) no local, adotando os procedimentos necessários para estabilização da vítima. Posteriormente, o paciente foi encaminhado à UPA Guatós, onde permaneceu sob os cuidados do médico plantonista. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do homem.
O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância de redobrar a atenção ao manusear componentes de veículos que operam sob alta temperatura e pressão, como o radiador. A orientação é nunca abrir o sistema imediatamente após o funcionamento do motor, aguardando o resfriamento completo para evitar acidentes dessa natureza.
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