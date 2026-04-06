Homem de 60 anos é encontrado morto em residência em Corumbá

Familiar acionou os bombeiros após não conseguir contato com a vítima desde a madrugada; homem tinha histórico de câncer na traqueia
Divulgação
Um homem de 60 anos foi encontrado morto na noite de domingo,dia 5, no interior de uma residência localizada na Rua Gonçalves Dias, no bairro Aeroporto, em Corumbá. A guarnição da viatura de resgate do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada por volta das 20h50 após solicitação de uma familiar, que relatava não conseguir contato com seu tio desde o período da manhã.
Segundo informações repassadas à equipe, o homem realizava tratamento de saúde e não respondia às mensagens desde por volta das 3h da madrugada. Diante da ausência de resposta ao longo do dia, a familiar decidiu ir até a residência no período da noite. Ao chegar, ela conseguiu acessar o imóvel e percebeu um odor característico, optando por acionar o Corpo de Bombeiros.
No local, a guarnição constatou a presença de marcas de sangue em alguns cômodos da residência e encontrou a vítima caída ao lado da cama, em posição lateralizada, com o celular próximo ao corpo.
A vítima tinha histórico de câncer na traqueia e apresentava uma lesão na região, possivelmente associada à perda significativa de sangue.
Diante da situação, foi acionada a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que compareceu ao local sob coordenação da médica responsável, sendo constatado o óbito. Também estiveram presentes equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil, sendo esta última responsável pelos procedimentos periciais. Pertences da vítima, incluindo valores em dinheiro, foram devidamente entregues ao familiar.
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