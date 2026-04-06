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Homem de 60 anos é encontrado morto em residência em Corumbá

Familiar acionou os bombeiros após não conseguir contato com a vítima desde a madrugada; homem tinha histórico de câncer na traqueia

Da redação

Publicado em 06/04/2026 às 12:24

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Divulgação

Um homem de 60 anos foi encontrado morto na noite de domingo,dia 5, no interior de uma residência localizada na Rua Gonçalves Dias, no bairro Aeroporto, em Corumbá. A guarnição da viatura de resgate do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada por volta das 20h50 após solicitação de uma familiar, que relatava não conseguir contato com seu tio desde o período da manhã.

Segundo informações repassadas à equipe, o homem realizava tratamento de saúde e não respondia às mensagens desde por volta das 3h da madrugada. Diante da ausência de resposta ao longo do dia, a familiar decidiu ir até a residência no período da noite. Ao chegar, ela conseguiu acessar o imóvel e percebeu um odor característico, optando por acionar o Corpo de Bombeiros.

No local, a guarnição constatou a presença de marcas de sangue em alguns cômodos da residência e encontrou a vítima caída ao lado da cama, em posição lateralizada, com o celular próximo ao corpo.

A vítima tinha histórico de câncer na traqueia e apresentava uma lesão na região, possivelmente associada à perda significativa de sangue.

Diante da situação, foi acionada a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que compareceu ao local sob coordenação da médica responsável, sendo constatado o óbito. Também estiveram presentes equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil, sendo esta última responsável pelos procedimentos periciais. Pertences da vítima, incluindo valores em dinheiro, foram devidamente entregues ao familiar.

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