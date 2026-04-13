Homem é agredido com golpes na cabeça em bar  de Corumbá

Os socorristas realizaram os procedimentos de atendimento pré-hospitalar na vítima / Divulgação/Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar atendeu, na manhã de domingo, dia 12, uma ocorrência de lesão corporal registrada em frente a um bar localizado na Rua São Paulo, no bairro Cristo Redentor, em Aquidauana. O chamado foi feito por volta das 8h.

Segundo informações apuradas no local, a vítima teria sido agredida por outros dois indivíduos do sexo masculino, que também estavam consumindo bebidas no estabelecimento. Durante um desentendimento, os envolvidos entraram em vias de fato, ocasionando as agressões.

Ao chegar ao local, a guarnição de resgate encontrou a vítima, uma pessoa de 30 anos, que apresentava corte com sangramento ativo nas regiões frontal e parietal da cabeça, decorrente da agressão. Durante o atendimento, a vítima encontrava-se consciente.

Os socorristas realizaram os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, incluindo avaliação primária e secundária, limpeza do ferimento com gaze e aplicação de atadura para contenção da hemorragia.

Após a estabilização inicial, a vítima foi devidamente assistida e transportada ao pronto-socorro da cidade, onde foi entregue aos cuidados do médico plantonista e da equipe de saúde, permanecendo sob responsabilidade médica para continuidade do atendimento.

Não há informações sobre a localização ou identificação dos agressores, que teriam fugido do local após a confusão. A Polícia Civil deve investigar o caso.

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