Homem é agredido pela esposa ao desbloquear contatos de 3 ex-namoradas em Corumbá

Caso foi registrado na Delegacia / Ilustrativa

Homem de 43 anos foi agredido pela esposa após desbloquear o contato de três ex-namoradas nas redes sociais. O caso ocorreu na quinta-feira, dia 1 na Rua Sete de Setembro, Centro de Corumbá.

Conforme o boletim de ocorrência, após saber sobre o desbloqueio das três ex-namoradas do marido das redes sociais, a mulher de 25 anos entrou no carro do namorado enfurecida. Ela começou a chamar o homem de nojento e deu mordidas no braço dele.

A mulher ainda tomou o aparelho celular do esposo e jogou contra o para-brisas do carro. Ela mulher quebrou o para-brisas e ficou se debatendo.

O homem filmou toda a cena. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil.