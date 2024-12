Homem é atacado por animal silvestre e resgatado em fazenda no Pantanal

Corpo de Bombeiros / Corpo de Bombeiros, Divulgação, Ilustrativa

Um homem de 36 anos foi resgatado após ser atacado por um animal silvestre, conhecido como porco do monteiro, em uma fazenda na região do Paiaguás, no Pantanal sul-mato-grossense, na noite de domingo (1º).



O ataque resultou em ferimentos graves na vítima, que apresentava cortes lacerantes no dorso da mão esquerda e um corte profundo no terço inferior do braço esquerdo.



Funcionários da fazenda prestaram os primeiros socorros e transportaram o homem até a região do Buraco das Piranhas, ponto de encontro com a guarnição de resgate do Corpo de Bombeiros. No local, o membro afetado foi devidamente imobilizado, e a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Corumbá para atendimento médico especializado.



A região do Paiaguás é conhecida pela presença de animais silvestres, e o caso reforça a necessidade de cuidados ao transitar em áreas de mata e campo aberto. A identidade da vítima não foi divulgada.