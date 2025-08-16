Homem é atacado por cães e fica ferido no bairro Flamboyant em Corumbá

A vítima recebeu os primeiros socorros ainda no local / Divulgação/Corpo de Bombeiros

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi surpreendida pelos animais — um deles da raça pitbull e o outro sem raça definida — e sofreu várias mordidas nas pernas. O ataque causou múltiplas lesões, incluindo uma laceração (perda de tecido) na panturrilha esquerda.

Um homem de 53 anos ficou ferido após ser atacado por dois cães na madrugada de sexta-feira, dia 15, no bairro Flamboyant, em Corumbá. O caso ocorreu por volta da 1h20, em frente a uma conveniência localizada na rua Fernando Calábria.

O homem estava consciente e orientado no momento do atendimento. Ele recebeu os primeiros socorros ainda no local e, em seguida, foi encaminhado pela guarnição de resgate à UPA Guató para avaliação médica e cuidados complementares.

As circunstâncias em que ocorreu o ataque não foram informadas, e não há detalhes sobre a destinação dos animais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!