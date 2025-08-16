Acessibilidade

16 de Agosto de 2025 • 08:45

Buscar

Últimas notícias
X
Alerta!

Homem é atacado por cães e fica ferido no bairro Flamboyant em Corumbá

a vítima foi surpreendida pelos animais um deles da raça pitbull e o outro sem raça definida

Da redação

Publicado em 16/08/2025 às 08:32

Atualizado em 16/08/2025 às 08:37

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A vítima recebeu os primeiros socorros ainda no local / Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um homem de 53 anos ficou ferido após ser atacado por dois cães na madrugada de sexta-feira, dia 15, no bairro Flamboyant, em Corumbá. O caso ocorreu por volta da 1h20, em frente a uma conveniência localizada na rua Fernando Calábria.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi surpreendida pelos animais — um deles da raça pitbull e o outro sem raça definida — e sofreu várias mordidas nas pernas. O ataque causou múltiplas lesões, incluindo uma laceração (perda de tecido) na panturrilha esquerda.

Leia Também

• Bombeiros combatem sete incêndios em Corumbá e Ladário em menos de 10 horas

• Três ocorrências de incêndio em vegetação mobilizam Corpo de Bombeiros de Corumbá

O homem estava consciente e orientado no momento do atendimento. Ele recebeu os primeiros socorros ainda no local e, em seguida, foi encaminhado pela guarnição de resgate à UPA Guató para avaliação médica e cuidados complementares.

As circunstâncias em que ocorreu o ataque não foram informadas, e não há detalhes sobre a destinação dos animais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Policial

Homem é morto a facadas em bairro de Corumbá

Institucional

Corumbá abre inscrições para desfile cívico-militar dos 247 anos da cidade

Polícia

Três adolescentes são apreendidos por furto a comércio em Corumbá

Dois homens são presos por furto e receptação em Corumbá

Três ocorrências de incêndio em vegetação mobilizam Corpo de Bombeiros de Corumbá

Menino de 9 anos se fere com tesoura e é encaminhado ao pronto-socorro em Corumbá

Polícia

Dois homens são presos por furto e receptação em Corumbá

Publicidade

Ocorrência

Menino de 9 anos se fere com tesoura e é encaminhado ao pronto-socorro em Corumbá

ÚLTIMAS

Tráfico

PRF Apreende 97 Kg de Cocaína e Prende Dois Homens em Miranda

Os dois homens detidos foram encaminhados para a Polícia Civil para as providências legais

Eventos

Catedral Erudita leva música de concerto ao Festival de Inverno de Bonito 2025

O projeto reúne orquestras, solistas premiados e grupos vocais e instrumentais, transitando do erudito à música popular brasileira

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo