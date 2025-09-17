Acessibilidade

17 de Setembro de 2025

Corumbá

Homem é atacado por cavalo ao tentar laçá-lo em bairro de Corumbá

Vítima teve parte do dedo polegar dilacerado durante tentativa de conter o próprio animal

Renata Kelly Volpe

Publicado em 17/09/2025 às 12:58

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Um homem de 39 anos ficou ferido após ser atacado por um cavalo na tarde desta terça-feira (16), no bairro Universitário, em Corumbá. O incidente ocorreu por volta das 14h55, na Rua Silva Jardim, quase esquina com a Rua Eugênio Cunha.

De acordo com informações da equipe de resgate, a vítima tentou laçar o equino — do qual é proprietário — quando foi surpreendido por uma mordida do animal.

O homem sofreu ferimento grave na mão direita, com forte hemorragia, perda de tecido (pele) e laceração de parte do dedo polegar direito.

Após os primeiros socorros realizados ainda no local, ele foi encaminhado ao pronto-socorro para atendimento médico especializado.

Apesar da gravidade do ferimento, a vítima estava consciente durante o socorro. As circunstâncias exatas do ataque serão apuradas.

