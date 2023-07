Homem é atropelado pelo próprio trator em Corumbá

Vítima foi socorrida / Anderson Gallo/Diário Corumbaense

Um homem de 44 anos, que não teve a identidade divulgada, foi atropelado pelo próprio trator no assentamento Urucum, em Corumbá. O caso ocorreu nessa terça-feira, dia 11.

Segundo o Diário Corumbaense, a vítima foi socorrida pelo 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá.

Ele reclamava de fortes dores no tórax, cabeça, cortes no rosto e estava com suspeita de fratura nas costelas. O trabalhador foi atropelado pelo trator que tinha acabado de ligar. O veículo estava engatado, o que causou o acidente.

Após os primeiros socorros e estabilização, o homem foi transportado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o pronto-socorro municipal.