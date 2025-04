Homem é baleado no Centro América, em Corumbá

Delegacia de Corumbá

Um homem de 32 anos foi vítima de um disparo de arma de fogo na manhã de ontem, 12, por volta das 7h30, na Rua Totico de Medeiros, no bairro Centro América, em Corumbá.

Segundo as informações, a vítima apresentava um ferimento na parte interna da coxa direita, além de escoriações pelo corpo. No momento do atendimento, ele estava consciente e orientado.

O homem recebeu os primeiros socorros no local e, em seguida, foi encaminhado pela Unidade de Resgate ao Pronto-Socorro para avaliação e atendimento médico.

A Polícia deve investigar as circunstâncias do ocorrido