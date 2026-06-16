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Violência

Homem é encontrado inconsciente com múltiplas lesões no bairro Aeroporto em Corumbá

Vítima, ainda não identificada, apresentava hematomas no tórax, face e costas, além de ferimentos com sangramento ativo na cabeça

Da redação

Publicado em 16/06/2026 às 13:05

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Divulgação

Um homem ainda não identificado, pardo, com idade aparente entre 30 e 40 anos, foi encontrado caído ao solo, inconsciente e com diversas lesões pelo corpo na manhã desta terça-feira (16), na Rua Pedro Alexandrino, próximo à esquina com a Rua República da Bolívia, no bairro Aeroporto, em Corumbá. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 5h para atender a ocorrência.

A vítima apresentava múltiplos hematomas na região do tórax, costas e face, além de um ferimento cortante na altura do supercílio esquerdo, com intenso sangramento. Durante a avaliação inicial, a equipe constatou ainda um corte profundo no couro cabeludo, também com hemorragia ativa, exigindo atendimento imediato.

Os bombeiros realizaram os procedimentos de atendimento pré-hospitalar de emergência, incluindo avaliação clínica, contenção das hemorragias, curativos e monitoramento dos sinais vitais. A vítima, que se encontrava vestindo apenas uma cueca, foi imobilizada e preparada para o transporte.

Após os primeiros socorros, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde foi entregue aos cuidados da equipe médica para avaliação e tratamento especializado.

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