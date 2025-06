Homem é encontrado morto no Rio Paraguai entre Ladário e Corumbá

Divulgação/ Bombeiros

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando na manhã desta terça-feira (10) no Rio Paraguai, próximo à região da Granel Química, na margem esquerda do município de Ladário. A vítima, de aproximadamente 40 a 50 anos, apresentava características de pessoa em situação de vulnerabilidade social.

O chamado foi recebido pela Central de Operações do Corpo de Bombeiros por volta das 7h35. Uma equipe de busca e resgate aquático foi deslocada até o local, onde iniciou as buscas pela superfície do rio. Devido à forte correnteza, o corpo acabou sendo localizado mais abaixo, na região da Codraza, a cerca de 12 quilômetros do Porto Geral de Corumbá, já em território corumbaense.