27 de Setembro de 2025 • 12:32

Ocorrência

Homem é esfaqueado durante discussão familiar em Corumbá

Segundo relato à guarnição, a agressão teria sido cometida pela esposa da vítima, durante um desentendimento

Da redação

Publicado em 27/09/2025 às 11:00

Atualizado em 27/09/2025 às 11:12

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Na manhã deste sábado (27), o 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá socorreu um homem de 33 anos ferido por golpe de faca durante uma discussão familiar, na região central da cidade.

A ocorrência foi registrada por volta das 6h30, na rua Dom Aquino. A equipe de resgate encontrou a vítima consciente e orientada, mas com uma perfuração no lado esquerdo do tórax e forte hemorragia. Após receber os primeiros atendimentos no local, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal.

Segundo relato à guarnição, a agressão teria sido cometida pela esposa da vítima, durante um desentendimento.

No mesmo período, os bombeiros atenderam outras quatro situações, totalizando cinco ocorrências no plantão das últimas 24 horas.

