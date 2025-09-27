Homem é esfaqueado durante discussão familiar em Corumbá

Segundo relato à guarnição, a agressão teria sido cometida pela esposa da vítima, durante um desentendimento
Ilustrativa - Corpo de Bombeiros
Na manhã deste sábado (27), o 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá socorreu um homem de 33 anos ferido por golpe de faca durante uma discussão familiar, na região central da cidade.
A ocorrência foi registrada por volta das 6h30, na rua Dom Aquino. A equipe de resgate encontrou a vítima consciente e orientada, mas com uma perfuração no lado esquerdo do tórax e forte hemorragia. Após receber os primeiros atendimentos no local, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal.
Segundo relato à guarnição, a agressão teria sido cometida pela esposa da vítima, durante um desentendimento.
No mesmo período, os bombeiros atenderam outras quatro situações, totalizando cinco ocorrências no plantão das últimas 24 horas.
Polícia
Resolução
Tragédia
