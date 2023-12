Homem é esfaqueado e encaminhado ao pronto-socorro

Ilustrativa

Um homem de 35 anos foi esfaqueado, na manhã de hoje, 24, no Bairro Centro América, em Corumbá.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e quando chegou no local indicado encontrou o homem com um ferimento no braço esquerdo.

Ele estava consciente e orientado e foi encaminhado ao pronto-socorro para os cuidados médicos.

Não há informações do autor e do que teria motivado a ação.