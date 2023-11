Homem é esfaqueado e levado em estado grave para atendimento médico

Ilustrativa

Na madrugada deste sábado (04) homem de 35 anos foi levado em estado grave para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no bairro Guatós, após ser esfaqueado por dois indivíduos na rua Santa Catarina, bairro Cristo Redentor, próximo a uma escola estadual.

A vítima sofreu uma grave lesão no estômago e foi socorrido imediatamente por uma equipe do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá e levado para a UPA. Os bombeiros informaram que o ferimento por faca foi na altura do estômago e houve evisceração (projeção das vísceras para fora da cavidade abdominal).

À equipe da Força Tática da Polícia Militar, que também atendeu a ocorrência, uma mulher relatou que estava dentro de casa quando os agressores investiram contra a vítima, que é monitorado eletronicamente por meio de tornozeleira. O registro policial informa que o fato aconteceu entre 00h23 e 01h de hoje. e que os autores, não foram localizados

O homem disse que não sabia quem eram os autores do esfaqueamento. Devido a gravidade da lesão, ele foi encaminhado para o pronto-socorro municipal para intervenção cirúrgica. A irmã dele foi orientada a procurar a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada.