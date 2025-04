Homem é esfaqueado no bairro Popular Nova e levado à UPA

Delegacia de Corumbá / Diário Corumbaense

Um homem de 30 anos foi esfaqueado na manhã de ontem, 12, por volta das 11h10, na Rua Paraná, no bairro Popular Nova, em Corumbá.

Conforme as informações, a vítima estava consciente, orientada e conseguia andar no momento em que foi atendida pela equipe de resgate. Ele apresentava um ferimento nas costas e outro no braço esquerdo.

Após os primeiros socorros realizados no local, o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão.

As circunstâncias do ataque ainda serão investigadas.

