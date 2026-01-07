Homem é ferido com faca no bairro Popular Nova em Corumbá

Divulgação/ PM

Um homem de 61 anos foi vítima de lesão corporal por arma branca na tarde desta terça-feira (6), no bairro Popular Nova, em Corumbá. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, por meio da guarnição RP2, após acionamento via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).



No local, os policiais encontraram a vítima com sangramento e segurando a região do abdômen. O Corpo de Bombeiros também foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou o homem ao Pronto-Socorro Municipal, onde permaneceu sob cuidados médicos para a realização de exames.



Durante o atendimento, a Polícia Militar colheu informações com moradores da região sobre a autoria do fato. Com base nos relatos, a equipe identificou e localizou a autora, uma mulher de 60 anos, que estava nas proximidades do local da ocorrência.



Posteriormente, os policiais foram até o Pronto-Socorro Municipal, onde ouviram a vítima. Conforme o relato, ele consumia bebida alcoólica em sua residência com a companheira quando houve um desentendimento. Durante a discussão, a mulher teria utilizado uma faca de serra e desferido golpes que atingiram o braço esquerdo e o abdômen do homem.



Diante dos fatos, a mulher foi conduzida pela Polícia Militar à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais. Ela foi apresentada à autoridade policial sem o uso de algemas e sem lesões aparentes.

