Homem é morto a facada pelo primo em Corumbá

Delegacia de Corumbá / Polícia Civil

Um homem de 30 anos foi morto com um golpe de faca na última sexta-feira, 22, no bairro Centro América, em Corumbá. O acusado do crime é o primo da vítima, de 43 anos, que havia chegado da fazenda e está foragido.

Conforme informações do site Diário Corumbaense, o irmão da vítima presenciou o ocorrido e deu detalhes.

Ele afirmou que o acusado havia chegado nesta sexta da fazenda onde trabalha, para passar as férias, porém, antes de chegar, ele e a vítima estavam na casa da avó bebendo com demais parentes.

Em determinado momento, o autor e vítima ainda descarregaram a bagagem do acusado que estava no veículo.

Ainda conforme a testemunha, após um certo momento, os dois passaram a se desentender sem motivo, quando o autor deu um soco no rosto da vítima.

Logo em seguida, a vítima subiu correndo até sua casa, próximo ao local, e retornou para a casa da avó.

Segundo a testemunha, o autor chamou o primo de forma tranquila, dizendo: "vamos conversar". A vítima se aproximou e foi surpreendida com um golpe de faca, atingindo a região do tórax, lado esquerdo.

Depois, o acusado fugiu do local levando a faca usada no crime, enquanto os demais parentes ajudavam no socorro da vítima.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local, foi informada do ocorrido, realizando buscas pelo autor, porém ele não foi achado.

O caso foi registrado como: “homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou impossibilite a defesa do ofendido”, na Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.