Homem é morto a facadas em bairro de Corumbá

Um homem, ainda não identificado, foi morto a facadas na noite desta quinta-feira (14) na Rua da Confiança, no Conjunto Padre Ernesto, em Corumbá.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima caída no chão, já sem sinais vitais.

Conforme as primeiras informações, o corpo apresentava cinco perfurações na região do tórax e um corte próximo ao joelho direito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou o óbito. A área foi isolada até a chegada da Polícia Civil, que deu início à investigação.

Ainda não há informações sobre suspeitos ou a motivação do crime. O caso segue sob apuração da Polícia Civil de Corumbá.

