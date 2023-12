Homem é morto a tiros na área central de Corumbá

Delegacia de Corumbá

Um homem de 35 anos foi morto com um tiro na testa, por volta das 06h40, desta quarta-feira, 13 de dezembro, na rua Delamare, área central de Corumbá.

Conforme boletim de ocorrência, consta que uma equipe da Força Tática da Polícia Militar, foi acionada para dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito, causado por disparo de arma de fogo.

Uma mulher que no local se identificou como irmã da vítima fatal e fez o reconhecimento do corpo.

Populares disseram que, após o disparo, viram um indivíduo, conhecido na região, correndo com uma arma na mão.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica falaram com algumas testemunhas e fizeram os levantamentos no local do crime. Já no Distrito Policial, testemunhas informaram que o autor seria uma pessoa conhecida naquela região pelo apelido de "Felipinho”.

Os policiais foram até a casa do suspeito, mas ele não estava. A equipe conversou com o pai dele, que se prontificou a comparecer à delegacia para prestar depoimento.

O caso foi registrado como homicídio simples.