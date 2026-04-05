Homem e mulher trocam se agridem e acabam no hospital em Corumbá

Prefeitura de Courmbá

Por volta das 09h40 da manhã de ontem, dia 04, a viatura de resgate foi acionada para atendimento de ocorrência de lesão corporal após vias de fato, caracterizada como violência doméstica, em Corumbá.

No local, a guarnição constatou tratar-se de uma briga entre um casal, que evoluiu para agressões mútuas com uso de uma faca.

Segundo apurado, um homem desferiu uma pedrada contra uma mulher de 27 anos, atingindo-a no rosto. Em contrapartida, a mulher desferiu um golpe de faca contra o homem, atingindo-o na cabeça, que apresentoua sangramento ativo no momento do atendimento.

A equipe de resgate realizou os primeiros socorros no local em ambas as vítimas.

Após os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, ambos foram conduzidos ao pronto-socorro da cidade, onde ficaram sob os cuidados da equipe plantonista para avaliação e atendimento médico especializado. Uma guarnição da polícia militar apoio o atendimento às vítimas.