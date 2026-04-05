Homem e mulher trocam se agridem e acabam no hospital em Corumbá

Corpo de Bombeiros precisou resgatar as vítimas que estavam com ferimentos na cabeça
Prefeitura de Courmbá
Por volta das 09h40 da manhã de ontem, dia 04, a viatura de resgate foi acionada para atendimento de ocorrência de lesão corporal após vias de fato, caracterizada como violência doméstica, em Corumbá.
No local, a guarnição constatou tratar-se de uma briga entre um casal, que evoluiu para agressões mútuas com uso de uma faca.
Segundo apurado, um homem desferiu uma pedrada contra uma mulher de 27 anos, atingindo-a no rosto. Em contrapartida, a mulher desferiu um golpe de faca contra o homem, atingindo-o na cabeça, que apresentoua sangramento ativo no momento do atendimento.
A equipe de resgate realizou os primeiros socorros no local em ambas as vítimas.
Após os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, ambos foram conduzidos ao pronto-socorro da cidade, onde ficaram sob os cuidados da equipe plantonista para avaliação e atendimento médico especializado. Uma guarnição da polícia militar apoio o atendimento às vítimas.
Trânsito
Criança de nove anos apresentava ferimentos graves devido ao acidente
OPORTUNIDADE
A ação integra a Semana Nacional do Registre-se, promovida em todo o país com o objetivo de combater o sub-registro civil e ampliar o acesso a documentos essenciais, como certidões de nascimento e casamento.
SAÚDE
Município está em situação de emergência devido ao número de casos
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