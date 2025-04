Homem é picado por cobra no Pantanal e resgatado pelos bombeiros

Divulgação Corpo de Bombeiros

Um trabalhador rural de 35 anos foi resgatado de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira (21), após ser picado por uma cobra jararaca-boca-de-sapo, no Pantanal sul-mato-grossense.

O caso aconteceu durante a madrugada, na região do Paiaguás, a cerca de 120 km de Corumbá.

O homem foi picado no calcanhar esquerdo ao entrar no banheiro da fazenda onde trabalha. O local é de difícil acesso, e o resgate só pôde ser feito por via aérea.

Os bombeiros, por meio do Grupamento de Operações Aéreas, chegaram à fazenda logo nas primeiras horas do dia. A vítima estava com fortes dores abdominais e vômitos. Ele foi levado de helicóptero até o Aeroporto de Corumbá e, de lá, encaminhado por ambulância ao Pronto-Socorro Municipal.