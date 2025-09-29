Homem é preso após agredir companheira em Corumbá

Divulgação/ PM

A Polícia Militar prendeu um homem de 38 anos após atender uma ocorrência de violência doméstica em uma residência na Rua São Pedro, na madrugada de sábado (27), em Corumbá. O caso envolveu sua companheira, de 28 anos, e ocorreu na presença dos filhos do casal.



De acordo com a ocorrência, a guarnição da Força Tática foi acionada via Copom e, ao chegar ao local, encontrou resistência do autor, que inicialmente afirmou se tratar apenas de uma briga de casal e tentou impedir a entrada da equipe. O avô do homem, proprietário do imóvel, autorizou a presença dos policiais, informando que a solicitante estava dentro da casa junto com as crianças.



A vítima relatou que havia sido acordada pelo companheiro, que a acusava de traição e exigia que deixasse a residência e abandonasse os filhos. Segundo ela, o comportamento agressivo do homem foi incomum em relação a situações anteriores. Durante o atendimento, o autor tentou diversas vezes se aproximar da vítima e desobedeceu às ordens policiais, o que resultou em sua prisão.



Com apoio da equipe de Trânsito, a vítima e o suspeito foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. A Polícia Militar reforça que denúncias de violência doméstica podem ser feitas pelo telefone 190.

