Homem Ã© preso apÃ³s ameaÃ§ar crianÃ§as com espingarda em CorumbÃ¡

DivulgaÃ§Ã£o/ PM

Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite de sábado (7) em Corumbá, após ser apontado como autor de ameaças envolvendo crianças e porte de arma de fogo. A ocorrência foi registrada na Rua Major Gama com a Rua Rio Grande do Norte, no bairro Guatós, e inclui relatos de tentativa de sequestro e cárcere privado.



De acordo com o boletim policial, equipes da Rádio Patrulha de Ladário, com apoio da Força Tática, foram acionadas para verificar uma situação envolvendo ameaça e possível tentativa de sequestro de uma criança.



No local, os policiais conversaram com uma criança e um homem, que relataram que um indivíduo em uma caminhonete branca se aproximou portando uma espingarda. Segundo o relato, o condutor ordenou que crianças que estavam nas proximidades entrassem no veículo. Diante da recusa, o suspeito colocou uma máscara do personagem “Jason”, passou a apontar a arma em direção a uma criança e atiçou um cachorro que estava dentro do veículo, fazendo com que as crianças corressem do local.



Ainda conforme os relatos, após o fato o suspeito seguiu pela Rua Major Gama e tentou abordar outras crianças. Um homem que presenciou a situação se aproximou para verificar o que estava acontecendo, momento em que o suspeito apontou a arma em sua direção. Durante a intervenção, o homem segurou o cano da espingarda e questionou o autor, que em seguida deixou o local com o veículo.



Com base nas características do veículo e do suspeito, os policiais iniciaram buscas na região. Imagens de câmeras de monitoramento de uma residência registraram a passagem da caminhonete. Durante as verificações, também foi localizada uma fotografia de um indivíduo com características semelhantes às descritas pelas vítimas, que o reconheceram como autor dos fatos.



As equipes então se deslocaram até a empresa onde o suspeito trabalhava. No estacionamento, foi encontrada uma caminhonete com as mesmas características e placa informadas, sendo possível visualizar no painel do veículo a máscara do personagem “Jason” citada pelas vítimas.



Ao perceber a presença da polícia, o suspeito tentou retornar para o interior da empresa e não obedeceu à ordem de abordagem, tentando fugir em direção ao alojamento. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.



Durante buscas no alojamento, os policiais localizaram uma espingarda, diversas munições calibre 12 e uma munição calibre .38. No interior do veículo também foram encontradas uma balaclava preta e mais munições calibre 12.