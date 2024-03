Homem é preso após invadir casa da ex e agredir o namorado dela

Divulgação

Um homem de 51 anos, foi preso após invadir a casa da ex-namorada, armado com facão e agredir o atual namorado da vítima, com um galho de árvore. O caso aconteceu na quinta-feira, 29 de fevereiro, no bairro Cristo Redentor, em Corumbá.

A mulher relatou que o ex chegou na casa dela e começou a ofendê-la, chamando-a de “vagabunda, viciada e cheiradora de pó". Ele estava com um facão, mas foi desarmado com a ajuda da mãe da vítima.

Em seguida, o acusado foi para o quintal da casa, pegou um galho de árvore e deu um golpe na cabeça do namorado da ex, causando uma lesão de aproximadamente 10 centímetros.

O homem, que apresentava sangramento, foi socorrido por guarnição do Corpo de Bombeiros Militar, que o removeu à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Militar também foi acionada e no local, prendeu o autor. Ele justificou que foi até a residência da ex para cobrar a venda de um ventilador e se desentendeu com o atual namorado dela.

Ele foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.